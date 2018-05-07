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İngiliz Bakan iyice şaşırdı! Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne layık gördü!

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kuzey Kore ve İran nükleer anlaşması sorunlarını “çözmesi” halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olabileceğini söyledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:14
İngiliz Bakan iyice şaşırdı! Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne layık gördü!

Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Washington’da İngiliz Sky News televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olup olamayacağıyla ilgili bir soru üzerine Johnson, “Kuzey Kore ve İran nükleer anlaşması sorunlarını çözebilirse, bunu Nobel Barış Ödülü'nü daha hiçbir şey yapmadan kazanan Barack Obama’dan daha az hak etmesi için neden göremiyorum.” yanıtını verdi.

Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da "uluslararası diplomasiye katkılarından" dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Trump’ın ülkesinin imzasını çekme tehdidinde bulunduğu İran nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak da Johnson, “Başkan ocak ayında dünyaya meşru bir meydan okumada bulundu. Bu da İran’ın bölgede yapmakta olduğu bazı şer işleri ele alıp çözmek ve kıtalar arası balistik füzeye sahip olmasını engellemektir.” diye konuştu.

İran’ın bölgedeki ülkelere müdahale etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Johnson, “Ayrıca (İran nükleer anlaşmasının) özündeki problemi, yani bunun 2025’te sona erecek olması sorununu çözmek gerekli. Bu anlaşmanın 2025’te sona ermesinin önüne geçmenin bir yolu yok, dolayısıyla İran’ın hızlı bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını engellemenin bir yolu yok.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:14
  1. Boris Johnson
  2. Donald Trump

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