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İngiliz Bakan da ayırt edemiyor: Çin'de 'Japon' gafı

İngiltere'nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı resmi ziyaret düzenlediği Çin'de ilk resmi temasların ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile basın toplantısı düzenledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
İngiliz Bakan da ayırt edemiyor: Çin'de 'Japon' gafı

Konuşmasında Çin kültürüyle bağlarının kuvvetli olduğunu söyleyen İngiliz Bakan, Çin'e ilk defa 19 yaşındayken geldiğini hatırlattı. Çin kültürü ile ilişkilerinin çok daha derin olduğunu ifade etmeye çalışan İngiliz Bakan, Çinlilere hitaben "Eşim de Japon" diyerek büyük bir gaf yaptı. Hemen ardından dil sürçmesini düzelten Bakan, "Bu yapılacak en büyük hataydı" diyerek salondakilerin kahkahaya boğulmasına sebep oldu. Sözlerine devam eden Bakan, "Eşim de Çinli, çocuklarım da yarı Çinli, Xi’an'da yaşayan eşimin ailesi ile de çok güçlü bağlarımız var" dedi.

İki bakan basın toplantısı öncesinde, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra imzalanacak serbest ticaret anlaşmasını görüştüler.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
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  3. Çin
  4. Japonya

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