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İngiliz Bakan Burt'ın Lübnan'daki temasları sürüyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesini ziyaret eden İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt'ı kabul etti

07 Mart 2019 Perşembe 15:43
İngiliz Bakan Burt'ın Lübnan'daki temasları sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın bölgesel nüfuza sahip olmasının Lübnan siyasetinde etkili olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt'ı başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki iş birliği ve İngiltere'nin Lübnan ordusuna olan desteklerine dikkati çeken Avn, ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınması temennisinde bulundu.

İngiltere'nin Hizbullah'ı terör örgütü listesine alma noktasına da değinen Avn, Hizbullah'ın bölgesel nüfuzunun Lübnan siyasetinde etkili olduğu anlamına gelmediğini savundu.

Burt de ülkesinin Hizbullah'a yönelik kararının iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini vurguladı.

Ülkesindeki Suriyeli mültecilerin olumsuz etkilerinin günden güne arttığını dile getiren Avn, bu nedenle mültecilerin ülkelerine dönmeleri için Lübnan'ın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gelen İngiliz Bakan Burt, dün Başbakan Saad el-Hariri ve Dışişleri Cibran Basil ile bir araya gelmişti.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı, siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın terör listesine alındığı bildirilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:43
  1. Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  2. İngiltere
  3. Lübnan

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