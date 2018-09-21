İngiliz Bakan Burt: YPG’ye baskı uyguluyoruz

İngiltere’nin Ortadoğu ve Uluslararası Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İdlib anlaşması ile hem sivillerin kayıp vereceği bir saldırının önlendiğini hem de Suriye ve başka yerlerde saldırı yapma potansiyeli olan radikal grup ve kişilerin tespit edilip önlem alınacağı bir güvenlik sürecinin başlatılması için fırsat yaratıldığını söyledi.

Bakan Burt, bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şu mesajları verdi:

MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

“Ziyaretimin amacı, Türk hükümetine ve halkına 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak göstermiş oldukları sıra dışı özveriden ve kararlılıktan dolayı, Suriye’de olumlu bir çözüme ulaşılabilmesi için vermiş oldukları siyasi destekten dolayı teşekkürlerimizi sunmak. Şans eseri Türkiye’ye yaptığım ziyaret pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Putin tarafından imzalanan anlaşmanın olduğu haftaya denk geldi. Bu son derece önemli ve Birleşik Krallık’ın da memnuniyetle karşıladığı bir anlaşma. Bu anlaşma ile İdlib’deki sivillerin emniyeti sağlandı. Şu anda İdlib’de, halkla birlikte bazı aşırılıkçı radikal yapıların, unsurların bulunduğunu reddedilemez bir gerçek. Bu kişilere karşı hem Suriye’nin, hem de bizlerin korunması son derece önemli.

GÜVENLİK SÜRECİ BAŞLAMALI

Bu anlaşmayla birlikte radikal unsurların herhangi bir şiddet eylemine katılmamaları için gereken güvenlik sürecinin başlatılması için de bir fırsat ortaya konuldu. Bu süreçte aşırılıkçı unsurların tespit edilmesi çok çok önemli. Bu unsurlara kayma ihtimali yüksek olan kişilere savaşmama, Suriye ya da başka yerlerde herhangi bir şiddet eylemine karışmamaları için alternatif imkanlar sunulması sanırım önümüzdeki süreçte alınacak kararların özünde yer alacaktır.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ

PKK’yı bir terörist örgüt olarak değerlendiriyoruz ve bu konuda çok da netiz. YPG’nin içerisinde ve ideolojisinde PKK’nın ideolojisine yaklaşan ya da benzer olan unsurlar ya da kökler bulunuyor. Aynı şekilde YPG içerisinde kendisini kesinlikle PKK’dan ya da bu tür ideolojilerden uzaklaştırmaya çalışan köklü bir grup da var. Biz YPG’ye, kendisini PKK’dan uzaklaştırması konusunda ciddi bir baskı uygulamaktayız.”

BAKANIMIZ GELECEK

“Güvenlikten sorumlu devlet bakanımız kısa süre sonra Türkiye’ye bir ziyarette bulunacak. Güvenlik alanındaki işbirliğimiz son derece başarılı bir işbirliği. Bizler Birleşik Krallık ve Türkiye olarak NATO müttefikleriyiz. Bu çerçevede ülkelerimize yönelik her türlü terör tehdidine karşı ortak mücadele konusunda kararlıyız. Buna PKK terör örgütünün tehdidi de dahil. Bu kapsamda da güvenlik ve istihbarat açısında işbirliğimiz artarak devam edeceğine inanıyoruz.”