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Avrupa İngiliz askerlerine uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından gözaltı kararı!
Avrupa

İngiliz askerlerine uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından gözaltı kararı!

İngiltere Savunma Bakanlığı, altı asker ve bir gazinin uyuşturucu ve kara para aklama suçları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 12:15:00 -
İngiliz askerlerine uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından gözaltı kararı!

İngiltere Savunma Bakanlığı, altı asker ve bir gazinin uyuşturucu ve kara para aklama suçları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD) altı İrlandalı Muhafız askerinin ve bir Muhafız gazisi askerinin Kraliyet Askeri Polisi tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Resmi açıklamada, "Kraliyet Askeri Polisi, planlı bir operasyonun parçası olarak, Birleşik Krallık'ın dört bir yanından altı İrlandalı muhafız askerini ve bir muhafızını, uyuşturucu, tefecilik ve kara para aklama suçları şüphesiyle gözaltına aldı" denildi.

1900 yılında Kraliçe Victoria tarafından kurulan İrlanda Muhafızları, ABD öncülüğünde, milyonlarca insanın katledildiği ve milyonlarcasının yerinden edildiği Irak ve Afganistan'ı işgal operasyonlarında da görev almıştı.

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