İngiliz askeri üssünde alarm verildi! Savunma Bakanı halkı uyardı

İngiltere'de askeri üs yakınında bir Rus gazetecinin "şüpheli davrandığı" gerekçesiyle üste alarm verildi.

Daily Mail gazetesinin pazar baskısı "Mail on Sunday"de yer alan habere göre Rus gazeteci Timur Siraziev'in Berkshire'da bir askeri üs yakınında çekim yapması üste alarm verilmesine neden oldu.

Habere göre, 21 Kasım'da üssün yakınından kameramanıyla defalarca geçen ve tel örgülerin yakınında çekim yapan Siraziev, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Halkı teyakkuzda olmaya çağırdı

Olayla ilgili açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, halkı askeri üsler yakınında şüpheli davranışlarda bulunanlara karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.

Williamson, "Üslerimizin ve personelimizin güvenliğini inanılmaz derecede ciddiye alıyoruz. Vatandaşlar bir askeri üs içinde veya çevresine şüpheli davranan birini görmeleri halinde acilen polise bildirmeli" diye konuştu.

Skripal olayı yüzünden ilişkiler gerilmişti

Rus gazetecinin çekim yaptığı askeri üste İngiliz ordusunun 77. Tugayının yer aldığı bildirildi. 2015'te oluşturulan tugayın görev alanları arasında sosyal medya ve psikolojik harekatın da yer aldığı belirtiliyor.

İngiltere ile Rusya'nın ilişkileri bu yılın başında çifte ajan Serrgey Skripal ile kızı Yulia'nın, Salisbury kentinde sinir sistemi üzerinde etkili kimyasal madde ile zehirlenmesinden sonra gerilmişti.

Olaydan Rus askeri istihbarat servisini sorumlu tutan İngiltere ile bazı Batılı devletler 100'ün üzerinde Rus diplomatı sınır dışı etmişti.