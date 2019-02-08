İngiliz aktör Albert Finney 82 yaşında hayatını kaybetti

LONDRA (AA) - Defalarca Oscar'a aday gösterilen İngiliz aktör Albert Finney, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Finney'in ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir hastalıktan sonra en yakınlarının yanında huzur içinde vefat etti." ifadesi kullanıldı.

"Tom Jones" rolüyle 1963'te dikkati çeken ve uluslararası üne kavuşan Finney, bu filmdeki oyunculuğuyla ilk Oscar adaylığını da elde etti.

Ayrıca "Doğu Ekspresinde Cinayet", "The Dresser", "Volkanın Altında" ve "Erin Brockovich" filmleriyle de Oscar'a aday gösterilen Finney, son yıllarda ise "Skyfall" ve "Bourne" serisi filmleri ile beyaz perdede yer aldı.

İngiltere'de 1936'da dünyaya gelen Finney, küçük yaşta sahneye çıktı. Herhangi bir bağlantısı olmamasına ve işçi sınıfından gelmesine rağmen, Londra'nın prestijli Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'ne kabul edildi.

Profesyonel olarak ilk kez 19 yaşında, 1956 yılında çekilen "She Stoops to Conquer" adlı televizyon filiminde rol alan Finney, kariyerine 5 Oscar adaylığının yanı sıra Bafta olarak bilinen 2 İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülü sığdırdı.