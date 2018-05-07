İngiliz ajans böyle duyurdu: Esed'i öldürebilir

İsrail merkezli Ynet haber sitesine konuşan Steinitz, "İsrail şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa müdahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed İran'ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı, haberi 'İsrail Esed'i öldürebilir ve rejimini devirebilir' ifadesiyle servis etti.

İran ve terör devleti İsrail arasında son günlerde karşılıklı çok sert açıklamalar yapılıyor.