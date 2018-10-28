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Suudilerin 'dublör' yalanı ellerinde patladı

Suudiler, katlettikleri gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın elbiseleri ile Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan ayrılan dublör Mustafa Muhammed El-Medeni'nin kamera görüntülerini "Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan ayrıldı" diyerek dünya basınına servis etmeyi planlamıştı. Ancak 320 kişilik özel ekibin titiz çalışması ile gerçek ortaya çıkarıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 09:49
Suudilerin 'dublör' yalanı ellerinde patladı

Böylece "Kaşıkçı İstanbul'da kayboldu" algısını oluşturarak Türkiye'yi suçlamayı amaçladı. Ancak Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in, "Cemal içeriden çıkmadı" telefonuyla infaz timinin planı hüsrana uğradı.

320 kişilik özel ekibin, 150 günü kapsayan kamera kayıtlarının detaylı incelemesi ve elde edilen bilgileri ilk günden itibaren kamuoyuyla paylaşması sonucu Suudiler, iyice paniğe kapıldı. Emniyetin kamera çalışmaları, infaz timinin dublör planını da ortaya çıkardı. Tüm dünya gerçeği öğrenmiş oldu...

DNA diş fırçasında

Bu arada Olay Yeri İnceleme Polisleri'nin çalışmaları hız kesmeden devam etti. Ekipler, Kaşıkçı'ya ait diş fıçasını nişanlısı Hatice Cengiz'den temin etti. Buradan alıncak DNA örneklerinin, konsolosluk binasından ve rezidanstan alınan DNA örnekleri ile karşılaştırılacağı belirtildi.

Zeman'sız espri

Gazetecilere yaptığı şakalarla sık sık gündeme gelen Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman dün Cemal Kaşıkçı cinayetine atıf yaparak, "Gazetecileri çok severim, bu nedenle onları bu akşam Suudi Konsolosluğu'nda ağırlayacağım" dedi. Zeman'ın bu sözleri tüm dünyadaki basın örgütlerinden büyük tepki çekti.

Muhammed el-Medeni (sağda), 2 Ekim günü Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetleri ile konsolosluktan ayrılmıştı. İnfaz timinin oyunu, el-Medeni'nin spor ayakkabı giymesi ile bozulmuştu.

Cemal Kaşıkçı olayı tüm dünyada tepki çekmeye devam ediyor. Londra'da da büyük bir kalabalık Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı hedef göstererek Kaşıkçı olayının aydınlatılması için protesto yaptı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 09:49
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