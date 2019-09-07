DEAŞ'ın infaz emirlerini veren sözde emir yakalandı Türkiye'yeyasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ içerisinde infaz emirlerini veren M.E.B. operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen ve terör örgütü DEAŞ içerisinde infaz emirlerini verdiği tespit edilen sözde DEAŞ Emiri M.E.B.’yi operasyonla gözaltına aldı. Tutuklandı Rakka’da “KADI” olarak görev yaptığı saptanan ve terör örgütü DEAŞ adına istihbarat faaliyetler yürüttüğü değerlendirilen şüpheli tutuklandı.

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