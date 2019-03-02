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İnekleri elektrik çarptı

Adıyaman’ın Gerger İlçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği yere ahır yapan şahsın 5 ineği elektrik akımına kapıldı, olayda 1 inek telef oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:55
İnekleri elektrik çarptı

Adıyaman’ın Gerger İlçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği yere ahır yapan şahsın 5 ineği elektrik akımına kapıldı, olayda 1 inek telef oldu.


Olay, Gerger’in Yayladalı Köyü Bazik Mezrasında meydana geldi. Yüksek gerilim hattının geçtiği ve elektrik direğinin bulunduğu yere izinsiz ahır yapan V.B. isimli çiftçinin 5 ineği elektrik akımına kapıldı. Olayı gören çiftlik sahibi durumu veteriner hekime bildirdi. Elektrik akımına kapılan ineklerden 1’inin telef olduğu, 4’ünün ise akımdan etkilendiği öğrenildi.


Olay sonrası bölgeye giden Akedaş ekipleri herhangi bir kaçak akıma rastlamadıkları, şiddetli rüzgardan elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu akımın oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor. V.B.’nin şikayetçi olması nedeniyle konuyla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:55
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