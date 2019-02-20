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İnek sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Niğde’de inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
İnek sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Niğde’de inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde A.T isimli kadın iddiaya göre sabah inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Yakınları tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine A.T ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
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