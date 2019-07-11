0553 313 94 23

İnek gübresi CİMER’e şikayet edildi

Trabzon’un Araklı ilçesinde komşusunun tarım amaçlı kullandığı inek gübresini koku yaptığı gerekçesiyle bir kişi CİMER’e şikayette bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
İnek gübresi CİMER’e şikayet edildi

Trabzon’un Araklı ilçesinde komşusunun tarım amaçlı kullandığı inek gübresini koku yaptığı gerekçesiyle bir kişi CİMER’e şikayette bulundu.


Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Merkezköy mahallesinde yaşayan Yusuf ve Kiymet Bakırtaş çiftinin baktıkları ineklerden elde ettikleri gübreyi tarım amaçlı fındık bahçesine dökmeleri mahalleye sadece yaz aylarında gelen komşularını rahatsız etti. İnek gübresinden rahatsız olan komşuları Bakırtaş çiftini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti. Şikayetin CİMER’e ulaşması nedeniyle Araklı Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Mahalleye giden zabıta ekipleri Bakırtaş çiftine inek gübresini kaldırılmasını aksi taktirde cezai işlem uygulanacağını tutulan tutanakla bildirdi. Gübrenin tarım amaçlı kullanıldığı için dert yanan Yusuf Bakırtaş, “Bu araziyi biz sonradan aldık. Bu komşularımız bu yeri çok almak istedi fakat yer sahibi bize sattı bizde bu yerin üzerine ev yapmaya başladık. Bizi kaçak ev yapıyor diye şikayet ettiler. Bizde inşaata ruhsat aldık ve evi yaptık buna engel olamadıkları için bize hepten kafayı taktılar. Yaklaşık bir ay önce bu arazinin içinde tavuk bakıyoruz diye bizi Araklı Belediyesine şikayet ettiler zabıta memurları geldi anormal bir durum yok deyip gittiler. Bu sefer bizi inek gübresini bahane ederek CİMER’e şikayet ettiler. Oysa önceden bizden şuan çuvalı 10 TL olan inek gübresinden bedava alıp kendileri de bahçe yapıyorlardı” dedi.


Şikayet üzerine mahallede inceleme yapan zabıta ekipleri yaptıkları denetim tespit tutanağında ise, “CİMER şikayete istinaden ilçemiz Merkezköy mahallesi Zimiskan mevkii adresinde mesken sahibi Yusuf Bakırtaş’a ait yere gidilmiş olup, bina altında bulunan büyükbaş hayvanı gübresini açık alana biriktiğinden dolayı çevresel kirliliğe sebep verdiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Söz konusu hayvan gübresinin fındık bahçesinin aşağı kısmına kaşıyarak, mesken alanından uzak bir yerde muhafaza altına alarak, çevreye vermiş olduğu çevresel kirliliğin önlenmesi için 7 gün süre verilmiş olup, verilen süre içerisinde gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde hakkında yasal sürecin uygulanacağı hususu tutanak mahalinde tutularak ismi geçen kişiler tarafından imzalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    33 Srebrenitsa kurbanı bugün toprağa verilecek
    1. 33 Srebrenitsa kurbanı bugün toprağa..
    2. Derin sularda artan gerilim! İngiliz..
    3. Tehditler işe yaramadı! Türkiye..
    4. İzmir'de yıldırım çarpan baba ve kızı..
    5. 90 bin camide 90 bin hatim
    6. Mutlu Akü, Edirne'de yeni nesil servis..
    7. İŞKUR kamu işçi alımı 2019 başvuru son..
    8. Elektrik akımına kapılan şahıs ağır..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    10. (Özel) Çocuğun otomobilin altında..
    11. (Özel) Bursa Ev Tekstilcileri Tek Ses..
    12. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
    13. Gürpınar Belediyesinden sinema..
    14. Sarılmanın hastalıkları..
    15. Mamak’ta belediye ve vatandaş..
    16. Kapıkule'deki kaçakçılık operasyonu
    17. 500 şarapnel bu kadar acıtmadı
    18. Kayserispor’da gündem Deniz Türüç
    19. Casus ilan etmişti! Adnan Oktar’ın..
    20. Kayserispor’un yeni transferleri..
    21. Düğün salonunda vurulan genç öldü
    22. Bıttım ağaçlarından Siirt fıstığı elde..
    23. Yunanistan’da fırtına: 6 turist öldü,..
    24. Traktör bisiklet süren çocuğa çarptı:..
    25. Yeni Başbakan duyurdu: Türkiye'ye iade..
    26. (Özel) Silviu Lung: “Mutluluk..
    27. Bayburt’ta vekâlet yoluyla kurban..
    28. Günübirlikçiler milli parkı kirletip..
    29. Yıldırım isabet eden baba ve kızı öldü
    30. İstanbul’da vatandaşlar sağanak..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!