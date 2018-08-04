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İnek çaldığı için dövülerek öldürüldü

Hindistan'ın Palwal bölgesinde inek çaldığından şüphelenilen bir kişi linç edilerek öldürüldü.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:21
İnek çaldığı için dövülerek öldürüldü

Hindistan basınında yer alan habere göre, kuzey eyaleti Haryana'nın Palwal bölgesinde Behrola köyünde inek çaldığından şüphelenilen bir kişi dövülerek öldürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Racastan eyaletinde Alvar bölgesinde temmuz ayında inek çaldığından şüphelenilen bir Müslüman linç edilmişti.

Hindistan'da yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddiasıyla özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendiği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:21
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