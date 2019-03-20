0553 313 94 23

İnegöl’deki gergin gece davasında tutuklu sanık kalmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıklardan tutuklu kimsi kalmadı.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:44
İnegöl’deki gergin gece davasında tutuklu sanık kalmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıklardan tutuklu kimsi kalmadı.


10 Aralık 2016 tarihinde Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuaföre araçla gelen şahıslar tarafından silahlı ateş edilmişti. Silahlı saldırı sonucu 23 yaşındaki Lütfü H. ile 43 yaşındaki Vahid R. yaralanmıştı. İşyeri sahibi ile berberin önünde oturan Ahıska vatandaşı Vahit R’nin yaralandığı saldırının ardından toplanan Ahıskalılar saldırıya tepki göstermişlerdi. Polis güçlükle toplanan kalabalığı sakinleştirmişti. Olay ardındanpolis ekipleri pompalı tüfek ile ateş ettiği öne sürülen H.K. ile ağabeyi S.K. ve K.M.’yi gözaltına aldı. 3 şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklardan S.K. ve K.M. ilk duruşmada tahliye edilmişti. Olayla ilgili tek tutuklu olan H.K hakim karşısına çıktı. Şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti duruşmayı 30 Mayıs tarihine erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    1. Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    2. Cezayir'de iktidar partisinden halk..
    3. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    4. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    5. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    6. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    7. Terör mağdurları için yapılan..
    8. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    9. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    10. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    11. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    12. Mercan Koleji 2023 eğitim vizyonuna..
    13. KTO Karatay’da Dünya Sosyal Hizmet..
    14. Avşar’un Nevruz Bayramı mesajı
    15. Karaköprü Belediyespor yönetimi..
    16. Porto, Iker Casillas ile nikah tazeledi
    17. DSP adayı Kılıç’tan ‘Büyük buluşma’..
    18. İŞKUR öğrencilerle buluştu
    19. Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten..
    20. "Koca çınarlara" müzik ve pastalı terapi
    21. Cinayet sanıkları yeniden hakim..
    22. Şırnak şehidine son görev
    23. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    24. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    25. "Ekonomimizin aktörlerini dinlemek..
    26. Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş:..
    27. "Hobi Terapi Köyü" protokolü imzalandı
    28. Vali Çakacak’ın Nevruz mesajı
    29. İnegöl’deki gergin gece davasında..
    30. Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"