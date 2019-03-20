İnegöl’deki gergin gece davasında tutuklu sanık kalmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıklardan tutuklu kimsi kalmadı.

10 Aralık 2016 tarihinde Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuaföre araçla gelen şahıslar tarafından silahlı ateş edilmişti. Silahlı saldırı sonucu 23 yaşındaki Lütfü H. ile 43 yaşındaki Vahid R. yaralanmıştı. İşyeri sahibi ile berberin önünde oturan Ahıska vatandaşı Vahit R’nin yaralandığı saldırının ardından toplanan Ahıskalılar saldırıya tepki göstermişlerdi. Polis güçlükle toplanan kalabalığı sakinleştirmişti. Olay ardındanpolis ekipleri pompalı tüfek ile ateş ettiği öne sürülen H.K. ile ağabeyi S.K. ve K.M.’yi gözaltına aldı. 3 şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklardan S.K. ve K.M. ilk duruşmada tahliye edilmişti. Olayla ilgili tek tutuklu olan H.K hakim karşısına çıktı. Şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti duruşmayı 30 Mayıs tarihine erteledi.