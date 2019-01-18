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İnegöl'de yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis her dakika artarak devam ederken sis nedeniyle şehir merkezi dahil Bursa-Ankara yolu, İnegöl-Alanyurt yolunda görüş mesafesi sıfıra indi.

18 Ocak 2019 Cuma 23:20
İnegöl'de yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşıyor

Bursa'da iki gündür İnegöl merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfır metrenin altına düştü.

Bursa-Ankara yolu ve İnegöl-Alanyurt güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcıyorlar. Hava sıcaklığı eksi derece olarak ölçülürken sis de etkisini iyice artarak devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyorlar.

Sabah saatlerinde görüş mesafesi 5 metre olan İnegöl genelinde, yoğun sis akşam saatlerinde de artarak devam ediyor. Sisle birlikte ilçede göz gözü görmezken görüş mesafesi sıfır altına indi. Öte yandan İnegöl’de etkisini gösteren sis yüzünden Küçük Sanayi Sitesi’ndenBursa-Ankara karayoluna geçişi sağlayan yoldan araç geçişine izin verilmiyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:20
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. inegöl

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