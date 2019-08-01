0553 313 94 23

İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde yanık ünitesi hizmete girdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:20
İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde yanık ünitesi hizmete girdi.


İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde 1 Ağustostan itibaren ilçe halkına hizmet vermeye başlayan yanık ünitesi önemli bir eksiklik giderdi. Yanık ünitesinin açılışına İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İl sağlık Müdürü Özcan Akan, İnegöl Devlet Hastanesi CEO’su Hayrettin Göçmen, siyasi parti temsilcileri ve hastane personeli katıldı. Hayrettin Göçmen, "Hastanemizde 7 yataklı yanık ünitesi hizmete açıldı. Kısıtlı imkanlar doğrultusunda İnegöl halkına en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan hastanemiz, yaşayan ve yaşatan hastane olacak. Almış olduğu belge, unvan ve ödüllerle ismini sağlık camiasına ezberletmiş olan İnegöl Devlet Hastanesi, yaklaşık 500 bin kişilik hinterlanda sahip olan ilçemizin ve hizmet verdiği Yenişehir, İznik ve Domaniç gibi yakın coğrafyanın önemli bir tıbbî hizmet eksikliğini ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle hafif ve orta dereceli yanıkların tedavisini uluslararası standartlara uygun ekipman ve konforlayapmayı planlayan 7 yataklı yanık ünitemizin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen büyüklerimize hastanem ve hizmetten yararlanacak olan halkım adına sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.


Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bunlar hakikaten vatandaşlarımızın sağlık ve sıhhati, refah ve konforu açısından önemli hizmetler. Çok şükür bunlar yapılıyor. Bir vatan evladı olarak bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugün yanık ünitesinin açılışı yapılıyor. Diğer ilçelerde olmadığını müdürümüz söyledi. Bir sanayi şehri olduğu için böyle bir yatırıma, hizmete ihtiyaç olduğu ortadaydı. Ben böyle bir hizmeti şehrimize kazandırdıkları için emeği geçen herkeseteşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından davetliler yanık ünitesini gezdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı
    1. “Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2..
    2. Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda..
    3. Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki terör..
    4. Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası
    5. Sabahları ceviz suyu içerseniz ne..
    6. YAŞ kararları açıklandı (2)
    7. "Bankaların kredi faizlerinde indirime..
    8. YAŞ kararları açıklandı (1)
    9. Tekel bayisinde silahla vurulan kişi..
    10. "Futboldan keyif almak çok önemli"
    11. ABD kuklası BAE'de panik başladı: İlk..
    12. Mersin'de ırmağa giren genç boğuldu
    13. Ampute Futbol Milli Takım’ın yeni..
    14. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral..
    15. Başkan Mızraklı: "Kent, tekstil..
    16. Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?
    17. YADEM ile yaşlılar daha huzurlu
    18. Uzun, Eskipazar ilçesinde asfalt..
    19. Abisi tarafından öldürülen Yunus..
    20. Atakum Canlı Hayvan Pazarı üreticiyle..
    21. Önüne çıkan araca çarpmamak için..
    22. İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi
    23. Milan, Rafael Leao’yu kadrosuna kattı
    24. Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3..
    25. İngiltere’yi vuran sel havadan..
    26. Gürcistan’da piyasaya sahte para süren..
    27. Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele..
    28. Başkan Özcan’dan duygulandıran kutlama
    29. Kavak sağlıkta çağ atlıyor
    30. Borsa günü düşüşle tamamladı
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'