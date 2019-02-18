0553 313 94 23

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 2 kişi hakim karşısına çıktı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:05
İnegöl’de uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 2 kişi hakim karşısına çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tarafında 14 Mart 2018 tarihinde, yaptıkları fiziki takip sonrası Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde 06 AU 8882 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan M.A.A’nı üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 kilo esrar, bir miktar metamfetamin, 1’er adet kuru sıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri H.T isimli şahsıda gözaltına almış ve yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan 2 kişi İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti şahısların tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    1. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    2. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    3. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    4. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    5. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    6. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    7. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    8. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    9. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    10. BJK-Kabataş Vakfı Okulları hayata..
    11. İngiliz muhalefetinde toplu istifa şoku!
    12. Liseli öğrencilere uyuşturucunun..
    13. "Helikopter ve uçak ambulanslarla..
    14. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin..
    15. Tütüncü ittifak ortakları ile buluştu
    16. Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi
    17. Türk CMO, dünya markalarını yönetecek
    18. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm..
    19. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    20. Kamışlı’da tır konvoyu hareketliliği
    21. CHP Besni adayı Açar, seçim..
    22. Rusya ateşledi! Sınırsız seyir..
    23. "Onshore projelere ciddi talep var"
    24. Tanzim satışlarına günlük 100 ton..
    25. "Türk tekvandosunu izlemeye devam edin"
    26. İsrail, Filistin’e ödeneklerinde..
    27. Türk takımı tarihe geçti! Maçı yüz bin..
    28. Damat dehşetinde ölü sayısı 3’e..
    29. İki genci hayattan koparan feci kaza..
    30. AK Parti Pütürge seçim bürosu coşkuyla..
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!