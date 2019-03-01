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İnegöl’de şarjlı bisikletin çalınma anı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden işyeri önünde bulunan şarjlı bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

01 Mart 2019 Cuma 22:44
İnegöl’de şarjlı bisikletin çalınma anı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden işyeri önünde bulunan şarjlı bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs işyeri önünde park halinde olan şarjlı bisikleti gözüne kestirdi. Yoldan geçen vatandaşlar olmasına rağmen şahıs önce etrafı bir süre kolaçan ettikten sonra saniyeler içerisinde fırsatını bulduğu anda Z.B.’ye ait olan şarjlı bisikleti yaya olarak alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız şarjlı bisikleti götürdüğü sırada karşı istikametten gelen bir kişinin ise sadece bakmakla yetinmesi şaşırttı. Bir süre sonra çıktığında şarjlı bisikletinin yerinde olmadığı gören Z.B. güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde çalındığını fark etti. Z.B emniyette giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:44
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