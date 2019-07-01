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İnegöl’de patates hasadı başladı

Türkiye’nin tarım ambarı Bursa’nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
İnegöl’de patates hasadı başladı

Türkiye’nin tarım ambarı Bursa’nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı. Tarlada patates fiyatları 2 lira. Üretici bu yıl hem verimden, hem de fiyatlardan memnun.


İnegöl’de ilk patates hasadı başladı. Toplanan patatesler kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin farklı noktalarına gönderilmeye başladı. Bu yıl İnegöl’de 7 bin dönümü sözleşmeli, 4 bin dönümü ferdi olmak üzere 11 bin dönüm patates ekildiğini belirten yetkililer, "Bu yıl yaklaşık 40 bin tonluk rekolte bekleniyor. Fiyat olarak bugün araba üzerinden 1,80 kuruş ile 2 lira arasında veriyoruz. Verim yüksek. İnşallah sonuna kadar böyle gider. Zor şartlarda para kazanıyoruz. Önemli olan çiftinin para kazanması, onları tarlada tutmak lazım. Bunun için de devletimize önemli görevler düşüyor" diye konuştu.


Ürteticilerden Erhan Emek ise, patates hasadının dün itibariye başladığını belirterek, "Bu yıl fiyatlar güzel. Şu anda mahsulü toplamaya başladık. Topladığımız patatesleri kamyonlara yükleyerek farklı bölgelere gönderiyoruz. Tarlada 2 lira olan patates pazarda 3 liraya çıkıyor. Bunlar da normal bence" dedi.


Çiftçi Zakir Özonan ise, devletten patates ihracatının teşvik edilmesini talep etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
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