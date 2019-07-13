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İnegöl’de kamplı yamaç paraşütü etkinliği başladı

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla düzenlenen 2 günlük kamplı yamaç paraşütü etkinliği bugün başladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:44
İnegöl’de kamplı yamaç paraşütü etkinliği başladı

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla düzenlenen 2 günlük kamplı yamaç paraşütü etkinliği bugün başladı. 50 yamaç paraşütü tutkunu, Karaman tepeden yaptıkları atlayışlarda İnegöl semalarını süsledi.


Sanayi ve tarım şehri unvanlarının yanında turizm alanında da özellikle son yıllarda adından sıkça söz ettiren İnegöl, İnegöl Belediyesi’nin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) projesiyle bu alanda ciddi bir atak başlattı. Onlarca farklı branşta sporseverleri İnegöl’e çekmeyi başaran DOSTUM, yaz aylarıyla birlikte etkinliklerini de arttırdı.


DOSTUM organizasyonuyla İnegöl’de ilk kez kamplı yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Bugün başlayan kamplı yamaç paraşütü etkinliğine İstanbul ve Bursa bölgesinden 50 yamaç paraşütü tutkunu katıldı. Sabah başlayan etkinlikte, Cerrah Karaman Tepeden yapılan atlayışlarla yamaç paraşütçüler İnegöl üzerinde renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.


Başkan Taban atlayışları izledi


Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile birlikte paraşütçülerin atladığı Karaman Tepeye çıkarak etkinliği takip etti. İnegöl’ün doğal güzellikleri arasında süzülen paraşütleri izleme fırsatı bulan ve paraşütçülerle bir araya gelen Taban, burada bir açıklama da yaptı. Taban, “Şuanda Cerrah Karaman Tepede yaptığımız organizasyonda yamaç paraşütü tutkunlarıyla bir aradayız. Burada aynı zamanda DOSTUM Merkezimizin organizasyonuyla düzenlenen kamplı yamaç paraşütü etkinliği için buradayız. Yaklaşık 50 civarındaki yamaç paraşütçümüz buradan uçuşlarını bir bir gerçekleştiriyorlar ve aşağıdaki belirlenen alana iniş yapıyorlar. Arkadaşlarımız da burada yaptıkları hazırlıklar neticesinde hem nezaret ediyor hem de şehrimiz adına ağırlıyorlar. Bugün yapılan uçuşlar sonucunda yamaç paraşütçülerimiz DOSTUM tesislerinde istirahatlerini edecekler. Pazar sabahı kahvaltının akabinde de yamaç paraşütü uçuşları devam edecek. Bildiğiniz gibi DOSTUM sayesinde etkinliklerimizi, organizasyonlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni aktiviteler, var olan etkinliklerin geliştirilmesi adına çaba sarf ediyoruz. Ben etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:44
  1. doğa

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