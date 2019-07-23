İnegöl’de kaçak yapıya müsaade edilmeyecek

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şimdiden ifade etmek istiyorum, vatandaşlarımızla bu konuda lütfen karşı karşıya gelmeyelim. Çünkü kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapı, hangi yönden ele alırsanız alın hiçbir legal yanı olmayan bir konudur. Savunulacak, tartışılacak bir konu değildir” dedi.

Encümen toplantısında kaçak yapıyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İmar barışına yapılan bazı başvuruların da 31 Aralık 2017 sonrası yapılan yapılar olduğunun tespit edildi. Bunlarla ilgili de gerekli adımları atacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çok değerli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın ve Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılar tüm Bursa’mızı ilgilendiren yapılaşma ile ilgiliydi. Dolayısıyla sadece Bursa merkezi ilgilendiren değil, beraberinde tüm Bursa sınırları içerisinde kalan ilçeler, beldeler,mahallelerimizi ilgilendiriyor” diye konuştu.

2019 Mart ayı itibariyle göreve geldiklerini hatırlatan Alper Taban, imar barışının yeni kaçak binalar oluşturmak anlamına gelmediğini ifade ederek “Onun öncesinde geçen bir ara dönemimiz var. Bu süreçler içerisinde de başta İmar Müdürlüğümüz eliyle tüm yapılaşmalarla ilgili gerçekleşmeleri bizzat takip ederek, gözlemleyerek, bunların denetim ve kontrollerini zamanında yapmaya çalışarak bazı tespitler gerçekleştirdik. Yeni dönemle ilgili bunun üzerine daha fazla eğilmemiz gerektiğinin farkındayız. Bir de tabi yürürlükte olan İmar Barışı konusu vardı. Ancak İmar Barışı 15 Haziran itibariyle artık tamamlanmış oldu. Bununla ilgili herhangi bir başvuru süreci gerçekleşemez. Çok değerli Bakanımızın da daha önce yaptığı açıklamalarda ifade ettiği gibi; İmar Barışı demek yeni kaçak yapılar oluşturmak anlamına gelmiyor. Aksine var olan kaçak yapılarla ilgili bir milat alıp, çizgi çekip bundan sonraki süreçle ilgili yapacağımız yapıları fen ve bilim usulüne, mühendislik usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirerek depreme dayanıklı yapılar elde etmek istiyoruz. Beraberinde şehrimizin estetiğini korumak ve daha güzel mimarilerde yapılar ortaya koymak adına belirli adımlar atılmıştı” diye konuştu.

Taban, imar barışının suiistimal edildiği konusuna da değindiği açıklamasını şöyle sürdürdü; “İmar barışı hususu da 2017 yılının sonuna kadar yapılmış olan yapılar bundan istifade edebiliyordu. 2017 yılından sonra yapılan yapıların da imar barışına başvurduğunu gördük. Şunu ifade etmek istiyorum; 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış olan, yapı kayıt belgesi almış olsalar dahi kanun kapsamı dışında kalacaklarını bilmelerini istiyorum. Bunlarla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yapacağı tespitler, uydu görüntüleri ve geçmişte çekilmiş olan fotoğraflar üzerinden yapılacak tespitlerle bunlar bir bir tarafımıza bildirilecek. Sonrasında bunlarla ilgili biz de gerekli adımları atacağız.”

Kaçak yapı istemiyoruz

Kesinlikle kaçak yapı istemediklerinin altını çizen Taban, “Burada çok net ifade ettik, kaçak yapı istemiyoruz. Bununla ilgili ‘biz şunu yaptık, bunu yaptık, burayı düzeltin’ gibi şeyler istenmesin. Herkes çıkan plan proje neyse buna uygun yapısını ve imalatını gerçekleştirsin. Bu noktada imar müdürlüğümüz başta olmak üzere zabıtamız ve kaçak yapı ve denetim ekiplerimiz çalışmalarını hızlandırdılar. Uygun olmayan yapıların yıkılmasıyla ilgili de gerekli adımları atacağız. Burada niyetimizin bilinmesi önemli. İmar barışında 10 milyon 250 bin başvuru yapıldı. Ama bunların bir kısmı 2017 sonrasında yapılan yapılar. Çünkü vatandaşın beyanını doğru kabul ederek aldığımız başvurular. Ancak bunlar incelemelerden geçirildikten sonra doğru olup olmadıkları belirlenecek. Gerekli uyarı ve ikazları yolun başında yapmak istedim. Kıymetli hemşerilerimin buna riayet edeceğini düşünüyorum. Konunun tüm taraflarının da bu konuya hassasiyet göstereceğini düşünüyorum. Farklı durumlarla karşılaşırsak gereğinin yapılacağını da ifade etmek istiyorum” dedi.