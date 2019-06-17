İnegölde feci kaza: 4 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

Kaza Tahtaköprü yolu üzerinde meydana geldi. Süleyman A. idaresindeki kamyonet ile Şener G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücüler ile kamyonette bulunan yolcular Celal A. ve İsmail A. yaralandı. 4 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.