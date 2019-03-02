İnegöl’de dehşet veren olay Bursa’nın İnegöl ilçesinde 15 yaşındaki çocuk kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 15 yaşındaki çocuk kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kayıplara karışırken, yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.A. (15), henüz sebebi belirlenemeyen ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Bıçaklanan çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Ö.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri firar eden zanlıyı arıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.