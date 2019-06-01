0553 313 94 23

İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa ve İnegöl Emniyet Ekipleri’nce sahur vakti DAEŞ operasyonu yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 05:31
İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa ve İnegöl Emniyet Ekipleri’nce sahur vakti DAEŞ operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa ve İnegölEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri DAEŞ üyesi oldukları iddiası ile göz hapsinde bulunan şahıslara yönelik, Özel Harekat Polislerinin de desteği sahur vakti operasyon düzenlendi. Kemalpaşa ve Yenice Mahallesi başta olmak üzere bir çok adrese aynı anda operasyon için harekete geçen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sorgularının yapıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 05:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan..
    3. Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’..
    4. Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu
    5. Bakan Soylu, Bolu’da trafik..
    6. İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
    7. Gölette aranan çobanın arama..
    8. GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı
    9. Arjantin'de Kadir Gecesi idrak edildi
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. Bursa'da DEAŞ operasyonu
    12. İİT zirvesinin ilk gündem maddeleri..
    13. Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs..
    15. Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
    16. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    17. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    18. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    19. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    20. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    21. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    22. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    23. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    24. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    25. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    26. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    27. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    28. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    29. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    30. "Filistin'de adaletin çıkarlara..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!