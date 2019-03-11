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İnegöl’de çöp tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde çöp tartışması yüzünden iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

11 Mart 2019 Pazartesi 21:58
İnegöl’de çöp tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde çöp tartışması yüzünden iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada bir kişi tüfekle kolundan vuruldu.



Alınan bilgilere göre olay Ertuğrulgazi Mahallesi Nazif Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kapı önünde bulunan çöpler yüzünden iki komşu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan Y., arabasında bulunan tüfekle Mehmet U.’yu önce kolundan vurdu, ardından tüfeğin kabzasıyla kafasından yaraladıktan sonra olay yerinden arabasına binerek kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet U., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 21:58
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