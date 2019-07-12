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İnegöl’de 15 Temmuz Milli Birlik Ve Beraberlik Günü hazırlıkları tamamlandı

İnegöl Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yaşandığı gecenin 3’üncü yıl dönümünde birçok faaliyete imza atacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:57
İnegöl’de 15 Temmuz Milli Birlik Ve Beraberlik Günü hazırlıkları tamamlandı

İnegöl Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yaşandığı gecenin 3’üncü yıl dönümünde birçok faaliyete imza atacak.


15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye genelinde düzenlenecek anma etkinlikleri çerçevesinde İnegöl Belediyesi de hazırlıklarını tamamladı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü başkanlığında kaymakamlık ve belediye işbirliği ile yapılacak anma programıyla, kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz ve o dik duruş ruhunu yeniden yaşatacak programlar ilçe halkıyla buluşturulacak.


Belediye Başkanı Alper Taban, bugün düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü programları hakkında açıklamalarda bulundu. Taban, tüm ilçe halkını programlara davet etti. 15 Temmuz programını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini kaydeden Taban, “Biliyorsunuz yarın itibariyle şehrimizde bu yıl 32’ncisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizi başlatıyoruz. Pazartesi gününe tekabül eden 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik gününü festivalin içerisinden ayırıp ayrıca bir gün olarak anmak ve hatırlatmak şeklindeki programlarla icra etmiş oluyoruz. Bizler de kıymetli Kaymakamımızın Başkanlığında oluşturduğumuz programları sizlerle paylaşmak istiyoruz. 15 Temmuz günü 12.00’da Garnizon şehitliğini ziyaret edeceğiz. Beraberinde 12.30’da İshakpaşa camisinde mevlidi şerif ve akabinde lokma ikramlarımız olacak. Akşam 19.50’de de Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşünü tüm ilçe halkımızla beraber heykel önünden belediye önüne gerçekleştirmiş olacağız. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayıp Kuran-ı Kerim tilavetleriyle devam eden, o güne dair hazırladığımız videoların kurulacak ekranlarda izletileceği bir program olacak. Beraberinde Tarihi İnegöl Mehterimizin gösterilerini izleyeceğiz. Çok kıymetli protokolümüzün konuşmalarıyla birlikte 15 Temmuz Gazimiz düşüncelerini ve yaşadıklarını canlı olarak bizlere anlatacak. Yatsı namazı aramız olacak, ardından yine video gösterimleri, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hocamızın konuşmalarını dinleyeceğiz. Kum sanatı gösterimiz olacak. Gece yarısı 00.00 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın halka hitaben yaptığı, tüm ulusalda aynı anda yayınlanacak konuşmasını hep birlikte takip edeceğiz. Arkasından devam eden video sunumlarımız ve 00.13’te selalar okunacak. Daha sonra dua ve teheccüd namazı için Sani Konukoğlu Camii’nde olacağız. Program esnasında vatandaşlarımıza bazı ikramlarımız da olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:57
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