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Aktüel

İnegöl'de 15 Eylül'e kadar ormanlara giriş yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:50:25 -
İnegöl'de 15 Eylül'e kadar ormanlara giriş yasaklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 Eylül'e kadar ormanlara giriş ile ormanlarda anız, bağ-bahçe temizliği, mangal, semaver amaçlı kontrollü ateş yakılması yasaklandı.

Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 15 Eylül'e kadar ormanlarda olası yangınların önlenmesi için bazı tedbirler alınmasına karar verildi.

Buna göre, İnegöl, İclaliye, Güzelyurt, Boğazova, İnayet ve Turgutalp Orman İşletme Şefliği sınırları ile Hamamlı Mahallesi üzerindeki ve Alangünü Barajı etrafında bulunan ormanlık alanlara girilmemesi, buralarda mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Oylat, Tahtaköprü İkinci Kantardere, Tahtaköprü Arapoturağı, Tahtaköprü İkisular, Boğazova Beşevler, Boğazova 1-2, Mezit boğazı, Deydinler Dedebayın mesire yerlerinde, 1 Ekim'e kadar saat 20.00'den 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak da yasaklandı.

Jandarma personeli ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak ekipler, alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edecek.

Karara uymayanlara, hem adli hem idari para cezası verilecek.

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