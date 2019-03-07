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İnegöl sise teslim

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis devam ediyor.

07 Mart 2019 Perşembe 09:49
İnegöl sise teslim

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis devam ediyor. Sis nedeniyle şehir merkezi dahil Bursa Ankara yolu, İnegöl Alanyurt yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Araçlar trafikte ilerlemekte zor anlar yaşıyor.

 

İnegöl’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde gerçekleşen yoğun sis ve yağmurlu hava hakim oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü.

 

Yoğun sis altında trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Dörtlü flaşörlerini açarak ilerleyen araçlar görüşün tamamen kaybolduğu anlarda araçlarını durdurmak zorunda kaldılar. Yoğun sis nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:49
  1. Bursa
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