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İnegöl semâları paraşütlerle renklendi

İnegöl Belediyesi’nin DOSTUM organizasyonuyla bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Yamaç Paraşütü Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
İnegöl semâları paraşütlerle renklendi

İnegöl Belediyesi’nin DOSTUM organizasyonuyla bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Yamaç Paraşütü Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


Sanayi, tarım ve turizm şehri İnegöl’de belediye tarafından Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) vasıtasıyla tertiplenen 4’üncü Aktaş Tepe Yamaç Paraşütü Festivali gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden 62 yamaç paraşütü tutkununun buluştuğu festival, renkli görüntülere sahne oldu. Sabah erken saatlerde DOSTUM Merkezinde bir araya gelen yamaç paraşütü tutkunlarına Belediye Başkanı Alper Taban da eşlik etti. Aktaş tepede hava şartlarının atlayışa uygun olmaması sebebiyle uçuşlar Cerrah’ta bulunan Karaman tepesinde gerçekleştirildi.


62 yamaç paraşütü tutkunu paraşütleriyle İnegöl’ün üzerine süzüldü. Başkan Alper Taban da uçuşlara katılarak yamaç paraşütü heyecanını yaşama fırsatı buldu. Uçuşların tamamlanmasının ardından DOSTUM Merkezinde köfte ikram edildi.


Alper Taban, “Farklı şehirlerden gelen sporcularımız var. Şehrimizi tanıtmak için düzenlediğimiz bu organizasyonda yamaç paraşütünün heyecanı ve keyfini doyasıyla yaşadık. Şahsen ben de az önce bir uçtum. Büyük keyif alarak semâda süzüldük” dedi.


ağır bir şekilde uçuşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Tabi bu uçuşlarımızı çok değerli hocalarımızın sayesinde gerçekleştiriyorsunuz. Şehrimizde de 2222 metre yükseklikte olan Aktaş Tepe mevkiinde üç ayrı yöne aynı anda uçuş gerçekleştirilebiliyor. Özellikle yamaç paraşütü ile ilgilenen sporseverlerin dikkatini çekecek bir bilgi olduğu için paylaşmak istedim. Güzel bir festival oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
  1. doğa

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