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İnegöl protokolü bayramlaştı

İnegöl İlçe protokolü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

04 Haziran 2019 Salı 17:50
İnegöl protokolü bayramlaştı

İnegöl İlçe protokolü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.


İnegöl protokolünün büyük ilgi gösterdiği törende konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Ramazan ayını dolu dolu geçirdik. Hep birlikte ramazanın ruhuna, maneviyatına uygun ve gerçekten huzur iklimi içerisinde şehrimizde, ülkemizde çok güzel bir ramazan geçirdik. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak şehrimizde iftar sofralarında, sahur sofralarında bulunduk. Toplumumuzun tüm katmanlarıyla ramazan boyunca hep birlikte olduk. Şehit ailelerimizle, gazilerimiz ve aileleriyle, yetimlerimizle, çat kapı ziyaretlerimizle, üniversite öğrencilerimizle, ailelerimizi ziyaret ederek bay bayan, genç yetişkin herkesle, sivil toplum kuruluşlarımızın verdiği iftarlarda bir araya gelerek dolu dolu bir ramazan geçirdik. Bizler ülke olarak da şehrimiz olarak da ramazanı çok güzel yaşadık. Ancak hemen yanı başımızda Suriye örneği var. Şehrimizde de pek çok Suriyeli vatandaşı görüyoruz. Huzur içerisinde bir ramazan geçirmemiz gerçekten mutluluk verici. Bu ramazan bayramının tüm İslam coğrafyasında huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, "Özellikle bir ramazan ayında olayların bile çok azaldığını görüyoruz. Bu da ramazana milletin verdiği değer ve önemi gösteriyor. Ramazan içerisinde şehrimizde çok güzel programlar yapıldı. Birçok yere de gidemedik. Aynı anda 3-4 iftar oldu. Bu ülke içinde bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı herkesin gözündedir. Etrafımıza baktığımızda dostumuz yok, ama düşmanımız çok. O zaman biz ne yapacağız; her zamankinden daha güçlü olmak için bir olacağız, beraber olacağız ki bize yan bakanlara dersini verelim" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından protokol bayramlaşma töreni sona erdi. Daha sonra Kaymakam Şükrü Görücü, Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki protokol üyeleri sırasıyla; İnegöl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Yenice Rehabilitasyon Merkezini ve İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzur Evini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 17:50
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