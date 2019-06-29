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İnegöl Kent Konseyi’nde yeni dönem

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kent Konseyi’nin başına Halil İbrahim Zengin getirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
İnegöl Kent Konseyi’nde yeni dönem

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kent Konseyi’nin başına Halil İbrahim Zengin getirildi.


İnegöl Kent Konseyi’nin 5. olağan genel kurulu Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapıldı. 5 yıldır Kent Konseyi başkanlığını yürüten, Haydar Cerrah, görevi Halil İbrahim Zengin’e devretti.


Genel kurul toplantısına Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun ile konsey üyeleri katıldı.


Haydar Cerrah, “Son 5 yıldır görev yaptığım Kent Konseyi başkanlığına çok ayrı ve çok özel bir yer ayırmam gerekiyor, benim hayatımda böyle. Hakikaten birbirinden kıymetli insanları tanıma fırsatımız oldu, farklı fikirler düşüncelerdeki insanlarla birlikte çalışmanın zevkini yaşadık, hem de hiç kimseyi kırmadan, dökmeden ve yıkmadan. Onun için ben kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Başarılı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Tabii ki gönüllülük esâsı ile çalışılan bir alan ve gönüllülükle ve samimi bir şekilde çalışıldığında böylesi güzelliklerin ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Ben buradan her birinin ayrı ayrı katkısı ve desteği olan herkese huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kent Konseyi başkanlığı görevine getirilen Halil İbrahim ise, “Haydar Cerrah ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnegöl’den hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğu bu şehirde yaşayan herkesin yüreğine sarması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler İnegöl’de el birliği ile güzel hizmetleri gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Biz sadece bu yönetim listesindekilerden değil tüm vatandaşlarımızdan destek istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
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