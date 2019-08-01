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İnegöl Belediyesi’nde yeni dönem

İnegöl Belediyesi, bünyesine 28 adet temizlik aracı dâhil etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:52
İnegöl Belediyesi’nde yeni dönem

İnegöl Belediyesi, bünyesine 28 adet temizlik aracı dâhil etti. Temizlik hizmetleri artık firmadan kiralanan araçlarla değil, belediyenin kendi araçlarıyla yapılacak.


İnegöl sokak ve caddelerine çıkarak temizlik hizmetine başlayacak olan 28 adet araç için anahtar teslim töreni düzenlendi. 16.30’da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan fuar alanı önündeki alanda yapılan teslim töreninde konuşanBelediye Başkanı Alper Taban, “Almış olduğumuz bu araçları aslında bir gövde gösterisine dönüştürmek niyetinde değiliz. Böyle bir tarzımız yok. Ancak temizlik vurgusunu her ortamda değerlendirmek istiyoruz. Sigara izmaritleri şehrimizde bir daha hiç gözükmesin istiyoruz. Bizler bugüne kadar hep temizlemek üzerine kurgu yaptık. Personelimizi arttıralım, araç gerecimizi arttıralım dedik, ama bugün kirletmemek üzerine bir kurgu için çalışmış oluyoruz. Dolayısıyla bu bizim için çok kıymetli. Şehrimiz ne kadar az kirlenirse, biz de o kadar az alanı temizlemiş oluruz. Bunun kime faydası var? En başta vatandaşlarımıza var. Çünkü yapmış olduğumuz temizliği vergi olarak sizlerden geri alıyoruz. Ne kadar az maliyette bunu gerçekleştirirsek, o kadar da az yansıması olacaktır. Ama bu işin imkânsız olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Bizler halkı buna hazırlayarak, İnegöl’ü örnek şehir hâline dönüştüreceğiz” dedi.


Dualar sonrası firma yetkilileri tarafından Başkan Taban ve ilçe protokolüne temsili anahtar teslimi yapıldı. Araçları yakından inceleyen davetlilere konteynır temizliğiyle ilgili demo gösterisi yapıldı. Tören ikramlarla devam etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:52
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