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İneğinin arkasından gözyaşı döken nine için Bakanlık harekete geçti

Denizli’de ineği uçurumdan düşerek telef olan 70 yaşındaki nine, ineğinin arkasından döktüğü gözyaşlarıyla tüm Türkiye’nin yüreğini sızlattı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 07:24
İneğinin arkasından gözyaşı döken nine için Bakanlık harekete geçti

Denizli’de ineği uçurumdan düşerek telef olan 70 yaşındaki nine, ineğinin arkasından döktüğü gözyaşlarıyla tüm Türkiye’nin yüreğini sızlattı. Nineyi basında görüp inek alınması talimatını veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nineyle görüntülü konuşup acısına ortak oldu. Nineye bakanlıktan ve yardımsever vatandaşlardan buzağıları olan 2 inek hediye edildi.


Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha Özel’in (70), ineğinin arkasından döktüğü gözyaşları tüm Türkiye’nin yüreğini sızlattı. Sabiha ninenin acısına ortak olmak isteyen yetkililer ve yardımsever vatandaşlar, Sabiha nineye 2 inek ve 2 buzağı hediye etti. Sabiha nineyi basında gören Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Sabiha nineye yeni bir inek alınarak gerekli tüm eksiklerinin tamamlanması konusunda Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçen Tarım ve Orman il Müdürü Yılmaz Erkaya, Merkezefendi İlçe Tarım Müdürü Nurdoğan Yaşar ve beraberindekiler, buzağılı bir inek alarak Sabiha nineye hediye etti. Öte yandan Sabiha ninenin acısına kayıtsız kalmayan Denizli Trafik ve Yaşam grubu üyeleri sosyal medya üzerinden aralarında para toplayarak, Özel’e bir buzağılı inek daha hediye etti.


Bakan Pakdemirli basından görüp talimat verdi: “Ne gerekiyorsa yapın”


Özel’e inek alınması ve tüm eksiklerinin giderilmesi talimatını veren Bakan Pakdemirli,Sabiha nine ile telefonla görüntülü konuşma yaptı. Bakan Pakdemirli, Sabiha nine ile görüşmeden önce İl Müdürü Erkaya’dan yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı. Sabiha nine ile yakından ilgilenen Bakan Pakdemirli, yaptığı görüntülü konuşma sırasında Sabiha nineye, “Bizler her daim sizlerin yanındayız. Basından takip ettim, gerekenlerin yapılması konusunda hemen talimat verdim. Hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Senin ellerinden öpüyorum, sizler var oldukça bizle de var oluyoruz. Devlet şefkatli kollarıyla her zaman yanınızda” dedi.


Sabiha Nine: “Çok mutluyum, Allah herkesten razı olsun”


Yapılan yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakan Pakdemirli’ye, İl Müdürü Erkaya’ya ve yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Sabiha nine ise, yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hayvanları çok sevdiğini belirten Sabiha nine, ineklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Küçük yaştan beri hayvancılık yapan Sabiha nine, kendisine hediye edilen inek ve buzağıları tek tek sevdi.


İl Müdürü Erkaya: “Tüm eksikleri giderilecek”


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli’nin emirleri doğrultusunda Sabiha nineye buzağılı ineğini hediye ettiklerini aktaran Tarım ve Orman il Müdürü Yılmaz Erkaya, Sabiha ninenin tüm eksiklerinin giderilip inekler için yem desteği sağlanacağın ve evi için gerekli çalışmaların yapılacağın aktardı. Sabiha nineye Türkiye’nin dört bir yanından destekler sürerken, önümüzdeki günlerde hayırsever vatandaşların da Sabiha nineye inek hediye edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 07:24
  1. doğa

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