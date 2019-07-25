0553 313 94 23

İneği ölümden kurtaran veteriner hekim hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir ineğin doğumunu sezaryenle gerçekleştiren veteriner hekim, seyyar kablodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:40
İneği ölümden kurtaran veteriner hekim hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir ineğin doğumunu sezaryenle gerçekleştiren veteriner hekim, seyyar kablodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı yaylada bulunan Ortaköy’de bir çiftçinin ineğinin doğum zamanı geldi. İnek bir türlü normal doğumunu gerçekleştiremeyince dün gece Seydikemer’de veteriner hekimlik yapan 31 yaşındaki Özlem Çelik’ten yardım istendi. İneği kurtarmak için hemen yatağından kalkıp yaylaya çıkan Çelik, ineğin doğumuna müdahale etti. İneğin hayatı tehlikeye girince Çelik, seyyar kablo ile çekilen ışık yardımı ile ineği ameliyata alıp sezaryenle doğumu yaptırdı. İneğin doğumunu sezaryen ile gerçekleştirdikten sonra son çalışmalarını yapan veteriner hekim, ahırda seyyar kablodaki akıma kapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmenhayatını kaybetti.


Özlem Çelik’in seyyar kablodaki elektrik kaçağından akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlenirken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
    1. Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    2. POYD Başkanı Atmaca’dan tanıtım ve..
    3. İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
    4. Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5..
    5. İneği ölümden kurtaran veteriner hekim..
    6. İstikbal Mobilya Kayserispor kombine..
    7. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    8. Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk..
    9. Balkondan düşen Suriyeli çocuk..
    10. Başkan Kılca, Galericiler Sitesi..
    11. Büyük Taarruzdan kalan patlamamış..
    12. FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den..
    13. Kuşadası Belediyesi’nden organik geri..
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    15. İskoçya’dan İngiliz başbakanına rest!..
    16. İki esnaf arasında silahlı kavga: 2..
    17. Malezya’nın 640 kilometrelik demiryolu..
    18. (Özel) Bursa’da acil durum seferberliği
    19. S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı
    20. Siyonist İsrail'in gözaltı terörü..
    21. Karadağ'da ilginç müze! Bilet yerine..
    22. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam..
    23. Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir..
    24. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 6..
    25. Türkiye sosyal medya kullanımında ilk..
    26. Bütün ülke bu anı bekliyordu! Sonuç..
    27. 9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin"..
    28. Başkan Yaman, genç çiftin mutluluğuna..
    29. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    30. (Özel) Bursa’nın deprem haritası..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı