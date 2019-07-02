İnebolu cezaevinde mahkumların sevki başladı

Adalet Bakanlığı tarafından İnebolu, Daday ve Tosya Cezaevlerinin fiziki şartlara uymadığı gerekçesiyle kapatılma kararının ardından mahkumların sevki başladı.

Adalet Bakanlığı, İnebolu, Tosya ve Daday Cezaevlerinin fiziki şartlara uymadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi. Adalet Bakanlığının kapatma kararının ardından İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan yaklaşık 120 mahkum, başta Kastamonu olmak üzere diğer cezaevlerine sevkine de başlandı. İnebolu Cezaevinde bulunan 80’e yakın personel de tayin için önümüzdeki günlerde tercih yapacak.

Fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle kapatılma kararı alınan Daday ve Tosya cezaevlerinin yanı sıra yeni cezaevi için yer bulunamaması üzerine İnebolu’da kapatılma kararı alındı. İnebolu Cezaevi yıkıldıktan sonra bulunduğu yere daha modern ve büyük cezaevi yapılması planlanıyor.