İndirimli Garaj Günleri devam ediyor Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde,yeni markaların katılımı ile seçenek yelpazesini genişlettiği, 29 Martta başlayan 2.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde,yeni markaların katılımı ile seçenek yelpazesini genişlettiği, 29 Martta başlayan 2. grup Garaj Günleri devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası markaların, sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra ekstra avantajlar sunduğu indirim günlerinde, son fırsatlar 7 Nisan Pazar günü sona eriyor.

AVM’nin kapalı otoparkında oluşturulan alanda ziyaretçilerini konuk eden Garaj Günleri etkinliği; ev testili, mutfak gereçleri, çocuk, kadın ve erkek giyim, oyuncak, kitap ve daha birçok ihtiyacı avantajlı fiyatlarla temin etmek mümkün oluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.