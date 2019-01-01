İndirimler patronlara moral verdi

Türkiye ekonomisinin gelecek dönem projeksiyonunu ortaya koyan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programının (YEP) tutarlılığını ortaya koyan politikalar kamuoyu tarafından titizlikle izlenirken kamu bankalarının vatandaşın menfaatine olacak şekilde konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitmesi inşaat sektörüne de moral verdi.

Daha uygun maliyet fırsatı

Faiz indirimi konusunu Yeni Akit’e değerlendiren Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından kamu bankalarının indirimi kredilere yansıtmaya başladığını hatırlatarak, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin TL’nin altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacak. Gerçekleştirilen faiz yenilemesi ile birlikte mevcutta kredisi bulunan kişilerin daha uygun maliyetle yenileme fırsatı sunuluyor. Merkez Bankası’nın ardından kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indirimleri konut talebini canlandırdı. Kredili konut satışı yüzde 168 arttı. Toplamda da 7 aylık düşüş sona erdi.

Talep daha da artacaktır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Yaşanan faiz indirimleriyle birlikte önümüzdeki süreçte konut sektöründe yaşanan ertelenen talebin artacağını düşünüyoruz. Özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasa daha da hareketlenecektir’’ dedi.