THY- Euroleague
0553 313 94 23

İndirimde Peugeot devri

Peugeot geniş ürün gamındaki modellerini, vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilerine sunuyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:16
İndirimde Peugeot devri

İSTANBUL (AA) - Peugeot geniş ürün gamındaki modellerini, vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilerine ulaştırıyor.

Peugeot açıklamasına göre, Peugeot eşsiz tasarımı, benzersiz teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile benzersiz sürüş keyfi sunan geniş ürün gamındaki modellerini, vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilerine sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için tüm Peugeot severleri Peugeot Yetkili Satıcıları'na bekliyor.

Ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208, ÖTV indirimine ek 30 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.

Peugeot 301, ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile de dikkati çekiyor.

İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308, ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunulmakta. Güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren SUV Peugeot 2008, ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.


- Hafif ticari araçlarda indirim


Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan SUV Peugeot 3008, ÖTV indirimine ek 60 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası Peugeot Yetkili Satıcılarında tutkunlarına hitap etmekte..

Performansı ve dış tasarımı ile "boyut atlatan" SUV Peugeot 5008, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile satışta.

Hafif Ticari ürün gamının başarılı modeli olan Partner Tepee, ÖTV indirimine ek indirimler ve 48 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor. Peugeot, diğer hafif ticari araç modellerini, vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL'ye kadar 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunuluyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:16
  1. Peugeot

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Org. Güner için görevsizlik kararı
    1. Org. Güner için görevsizlik kararı
    2. "Trump egoist, bencil bir adam ve..
    3. 'İstifaların anlamı yok'
    4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı..
    5. Köyün içme suyuna mazot ve motor yağı..
    6. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    7. İstanbul’a dev meydan
    8. 13 ilde hareketli dakikalar! Talimat..
    9. Hainliği böyle beslemişler
    10. Swissotel, 24 Kasım’da satışta
    11. Avea’dan hac kampanyası
    12. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    13. Turkcell’den faturalı “gençTarife”
    14. "Suudi Arabistan destekli lobiciler..
    15. Vodafone Türkiye'den ''LTE''mobil..
    16. AK Parti Erzincan belediye başkan..
    17. Mihrimah Sultan’da mutlu son Mihrimah..
    18. "Arap dünyasında uzay çalışmaları için..
    19. Kabil’de kargo uçağı düştü
    20. Aydın'da 1 ton 174 litre kaçak şarap..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek