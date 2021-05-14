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TOKİ - Emlak Konut GYO İndirim kampanyasında geri sayım sürüyor
TOKİ - Emlak Konut GYO

İndirim kampanyasında geri sayım sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular süroyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 12:42:00 -
İndirim kampanyasında geri sayım sürüyor

21 Nisan’da başlayan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 28 Mayıs tarihine kadar başvurabilecekler.

Esnek ödeme ile yüzde 20 indirim

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapacak. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Son başvuru 28 Mayıs 2021

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 28 Mayıs 2021 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

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