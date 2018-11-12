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ÖTV ve KDV indirimiyle birlikte otomotiv sektörü yeniden canlandı

Haziran ayından itibaren büyük kayıplar yaşayan, eylül ve ekim aylarında ise tamamen dibe vuran otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indirimiyle birlikte yeniden canlandı. 1 Kasım’dan itibaren showroom trafiği 4 kat arttı. Sektör yetkilileri kasım sonunda satışların ekime göre 3 kat artarak 60 bin adedin üstüne çıkacağını tahmin ediyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:07
ÖTV ve KDV indirimiyle birlikte otomotiv sektörü yeniden canlandı

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının eylül ayında yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daralmasıyla birlikte 1 Kasım’da devreye giren ÖTV ve KDV indirimleri hem vatandaşın hem de otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı matrah (vergisiz) fiyatı 120 bin TL’ye kadar olan 1.6 litre ve altı motora sahip otomobillerin ÖTV oranlarını 15 puan, ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den 1’e indirdi. Bu destek sayesinde otomobil fiyatları yaklaşık yüzde 10, ticari araç fiyatları ise yüzde 15’e yakın düştü. Markalar ellerindeki stoklara bağlı olarak hükümetin bu desteğini birbirinden cazip indirim ve faiz kampanlarıyla artırınca, hem otomobil hem de hafif ticari araç fiyatları yeniden makul seviyeye geriledi.

45 bin TL’yi bulan indirim ve özellikle 15 aya varan sıfır faiz imkanlarıyla birlikte vatandaşlar son 10 günde otomobil ve ticari araç almak için showroomlara adeta hücum etti. Bir bakıma ertelenen ve bekleyen talep, 2019 yılında fiyatlar daha da yüksek olacağı için hızlıca alıma dönmeye başladı. Bunda kurlardaki düşüş de etkili oldu.

Trafik 4 kat arttı

1 Kasım’dan bugüne showroomlardaki trafik en az 4 kat artarken, bu durumun toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarını ekim ayına göre 3 katın üzerinde artırması bekleniyor. Ekim ayında toplam 21 bin 571 adet satış yapılmıştı. Bu da kasım ayında satışların en az 60 bin adet olacağı, 70 bin adetlere kadar bile çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, satışların çok iyi gittiğini ve pazarın ay sonunda minimum 60 bin adetlerde olacağını belirtirken, Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, “Şu aralar tüm bayilerimizde ciddi yoğunluk var, bayiler geç saatlere kadar gelen müşterilere hizmet veriyor. Bizde bazı modellerde stoklar bitti gibi” açıklamasını yaptı.

2 günde 1 aylık satış

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, satışların çok iyi olduğunu belirterek, ekim ayının tümünde satılan otomobil sayısına neredeyse 2 günde ulaştıklarını söyledi. Renault, ekim ayında yaklaşık 1300 adet otomobil satmıştı. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök ise, ÖTV indirimlerinin üstüne yaptıkları kampanyaların etkisinin çok olduğunu belirterek, “Marka algısı da yüksek olunca yapılan indirim daha çok etki ediyor. Müşteri gerçekten kim ne kadar kampanya yapıyor, onu çok iyi okuyor. Biz ay sonu pazarın 55 bin adet olacağını öngörüyorduk ama üstüne çıkabilir” dedi. Volkswagen Binek Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro da, showroomların çok hareketliği olduğunu ve satış bağlantılarının çok arttığını belirterek, “Bu hareket ve bağlantının faturalara yansıyıp yansımayacağını göreceğiz. Ama biz ÖTV indirimi sonrası kampanyaları hiç geri çekmedik hatta birkaç modelde artırdık” yorumunu yaptı.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:07
  1. KDV
  2. ÖTV
  3. indirim

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