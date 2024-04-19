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Otomotiv İndirim başladı! Dacia’dan bayiye koşturacak kampanya, talepleri almaya başladı! Herkes şaştı kaldı
Otomotiv

İndirim başladı! Dacia’dan bayiye koşturacak kampanya, talepleri almaya başladı! Herkes şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 21:26:00 - 2024-04-19 21:29:03
İndirim başladı! Dacia’dan bayiye koşturacak kampanya, talepleri almaya başladı! Herkes şaştı kaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile iskelede ve gemide maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Türkiye otomotiv pazarındaki mevcut durgunluğa karşı Dacia, satış rakamlarını yükseltmeyi ve müşterileri cazip fiyatlı SUV modellerine çekmeyi amaçlayan bir kampanya başlattı. Özellikle Dacia Sandero, 1 milyon TL'nin altında bütçesi olan alıcılara, ekonomik bir şekilde SUV sahibi olma şansı veriyor.

Dacia’nın SUV segmentindeki popüler modeli Sandero Stepway için düzenlediği kampanya, otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Geniş ailelerin tercihi olan bu model, cazip kredi koşullarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor. Dacia’nın sunduğu bu avantajlı kampanya kapsamında, Sandero Stepway almak isteyenler için 200 bin TL kredi kullanımı, 12 ay vade ve yalnızca %2,99 faiz oranı ile sunuluyor. Bu özel teklif, geniş ailelerin beğenisini kazanan ‘SANDERO STEPWAY’ modeli için Nisan ayı sonuna dek geçerli olacak.

Sandero Stepway Özellikleri Neler?

Sandero Stepway’in kalbinde yer alan Tce 90 bg X-tronic motor, turbo beslemeli ve direkt enjeksiyon özelliklerine sahip. Bu motor, 90 kW’lık maksimum güce ve 142 Nm’lik torka ulaşıyor. X-tronic vites kutusu ile donatılmış olan bu ünite, sürekli değişken vites oranlarına sahip. Motorun 999 cm³’lük silindir hacmi ve 3 silindirli yapısı, hem verimli hem de dinamik bir sürüş deneyimi vaat ediyor.
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