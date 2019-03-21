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IndiGo, Yeni Delhi-İstanbul seferine başladı

Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo'nun haftanın her günü icra edeceği Yeni Delhi-İstanbul arasındaki tarifeli seferleri dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:29
IndiGo, Yeni Delhi-İstanbul seferine başladı

Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo, Yeni Delhi-İstanbul arasındaki tarifeli seferlere başladı.

Haftanın her günü karşılıklı yapılacak seferlerin başlatılması dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, IndiGo Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı William Boulter, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, IndiGo İstanbul Terminal Müdürü Ejder Alper ile bazı davetliler katıldı.

Boulter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul-Yeni Delhi arasında tarifeli seferlerine başladıkları için çok mutlu olduklarını, günde bir sefer olarak başlattıkları söz konusu uçuşları daha sonra ikiye çıkaracaklarını belirtti.

Türkiye'ye yapılan seferlere çok önem verdiklerini ifade eden Boulter, "Atatürk Havalimanı'na sefer yapan ilk Hint hava yolu firmasıyız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hint ve Türk yolculardan çok ümitliyiz. İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğünden de çok memnunuz. Orada olacağız ve çalışacağız. Bu havalimanından beklentilerimiz oldukça büyük." diye konuştu.

Boulter, THY ile kod paylaşımı anlaşması yaptıklarını anımsatarak, "Anlaşma sayesinde İstanbul'a 24 noktaya uçmuş olacağız. THY de Delhi'den 6 noktaya karşılıklı uçuş yapacak. İstanbul, doğu ile batıyı birleştiren önemli bir kavşak noktası. Sonbahara doğru uçuşlarımızı daha da geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmanın ardından İstanbul ile Yeni Delhi arasında başlatılan tarifeli hat için kurdeleyi, yolculardan İbrahim Kahraman, Boulter ve Bolat beraber kesti.

Yolcular, etkinliğin ardından bilet işlemlerini yaparak Yeni Delhi'ye gidecek uçağa gitti.

Öte yandan IndiGo'nun Yeni Delhi-İstanbul seferini yapan ilk uçağı Atatürk Havalimanı'nda su takı ile karşılandı. Gelen yolculara, terminalde lokum ve çiçek verildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:29
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. Hindistan
  4. IndiGo

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