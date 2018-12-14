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ByLock'ta ortaya çıktı! FETÖ, Independent'ı satın almak istemiş

FETÖ'cü Süleyman Tiftik'in şifreli haberleşme ağı olan ByLock içeriklerinde, terör örgütünün İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Independent'ı satın almak istediği ortaya çıktı.

14 Aralık 2018 Cuma 07:51
ByLock'ta ortaya çıktı! FETÖ, Independent'ı satın almak istemiş

FETÖ'nün sözde "Batı Avrupa imamı" Süleyman Tiftik'in ByLock içeriklerinde, örgütün İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Independent'ı satın almak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ çatı davasının delilleri arasında, firari sanıklarından Tiftik'in, "214359" ID numaralı kimliği tespit edilemeyen ByLock kullanıcısı bir örgüt mensubuyla Şubat 2016'da yaptığı görüşme yer aldı.

Bylock mesajlarında çıktı

Görüşmeye göre, kimliği tespit edilemeyen örgüt mensubu, Tiftik'e yazdığı mesajda, Independent'ın satışlarının düştüğü belirtilerek, "İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent, satışların çok düşmesinden dolayı baskıyı durdurup sadece dijital olarak yayın hayatını sürdürmeyi planlıyor. Tekliflere açıklarmış" ifadelerini kullandı.

Fiyat soralım mı?

Aynı kişinin gönderdiği bir diğer mesajda, "Gazetenin sahiplerinin (baba-oğul) yaptıkları açıklamalardan şu anlaşılıyor abi: Independent gazetesine istedikleri gibi bir müşteri bulamamışlar ve bundan dolayı dijital olarak yola devam etme kararı almışlar. Ancak bu süre zarfında iyi bir teklif gelirse, satmaya açıklar" denildi. Tiftik'e gelen bir diğer mesajda da örgütü söz konusu gazeteyi alma niyetinde olduğu görülüyor. Mesajda, "Sa muhterem ağabeyim, Independent'ın sahipleriyle bir randevu alıp bir fiyat soralım mı abi? Hürmetlerimle" ifadeleri yer aldı.

Röportaj ayarlanmış

Kimliği tespit edilemeyen kişinin, Tiftik'e yolladığı başka bir mesajda ise aynı davanın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Akın İpek için İngiltere'de Times gazetesinde bir röportaj ayarlandığı belirtildi. Mesajda, "Washington'dan Adem Yavuz Arslan, Akın İpek ile ilgili İngiliz medyasında mülakat konusunu konuşmuş ve Akın abi bu konuya sıcak bakmış. Bunun üzerine Adem Yavuz Arslan bana mesaj yazdı ve 'mülakat ayarlayabilir miyiz?' diye sordu. Bende İngiltere'nin en çok satan gazetesi Times ile mülakat ayarladım. Ancak daha sonra Akın abi, 'İngiliz gazetesine konuşursam, TR'de aile çevrem ve hizmete baskıyı daha da artırırlar' endişesiyle şimdilik yapmaktan vazgeçmiş" ifadelerine yer verildi. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 07:51
  1. Ankara
  2. The Independent
  3. FETÖ
  4. Süleyman Tiftik

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151734 dk önce
    Bu aşağılık fetö'cüleri bitireceğiz. Geri döneceklerini zannediyor iseler YANILIYORLAR. Onları, cezaevlerinin o soğuk duvarları arasından çıkartmayacağız. Pensilvanya şeytanlarının gaygubet evleri bundan sonra CEZAEVLERİ olacaktır. Bu millete yaptıkları hainlikleri asla unutmayacağız. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR. OYUMUZ AK PARTİ'YE.
  • MuhammetGençMuhammetGenç38 dk önce
    BU MÜBAREK GÜNDE AĞZIMIZI KİRLETMEYELİM.
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