İncirliova’da TAMP tatbikatı gerçekleştirildi Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı-Aydın Saha Tatbikatı (TAMP) yapıldı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı-Aydın Saha Tatbikatı (TAMP) yapıldı.

Aydın Valiliği ve Aydın AFAD tarafından gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, 5.5 şiddetinde yaşanan deprem sonrasında 5 farklı enkaz alanında arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Enkazda bulunan 7 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevki sağlandı. Tatbikata Aydın Büyükşehir Belediyesi, AKUT, EFAK, UMUT, UMKE ekipleri katılırken tatbikat başarıyla sona erdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyımaz da tatbikatı takip etti.

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