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İncirliova Belediyesi Yaz Spor Okulları, Acarlar’da da startını verdi

Acarlar Yunus Şentürk Stadyumu’nda futbol branşında başlayan İncirliova Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın açılışında İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, İncirliova Belediye Meclis Üyesi Kenan Balcı, Acarlar Muhtarı Kemal Karabulut, İncirliova Belediyesi Spor Birimi sorumlusu Ali Hakan Mert, İncirliova Belediye Spor Antrenörü Adalet Duman ve Acarlar Mahalle sakinleri katıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:18
İncirliova Belediyesi Yaz Spor Okulları, Acarlar’da da startını verdi

Acarlar Yunus Şentürk Stadyumu’nda futbol branşında başlayan İncirliova Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın açılışında İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, İncirliova Belediye Meclis Üyesi Kenan Balcı, Acarlar Muhtarı Kemal Karabulut, İncirliova Belediyesi Spor Birimi sorumlusu Ali Hakan Mert, İncirliova Belediye Spor Antrenörü Adalet Duman ve Acarlar Mahalle sakinleri katıldı.


Acarlar Mahallesinden yaklaşık 30 çocuğun katıldığı yazfutbol okulu etkinliğinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya, antrenör Adalet Duman’dan bilgi aldı ve kursa katılan çocuklara baklava ikram etti. Başkan Kaya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her şeyin en iyisini ve en güzelini yapmaya devam edeceğiz. Acarlar Mahallemizde yaşayan herkes gibi çocuklarımızda bizim çok önemli. Mahalle Muhtarımız Kemal Karabulut ile irtibat halinde buradaki hizmetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.


23 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek olan yaz futbol okulu çalışmaları ile ilgili konuşan Antrenör Adalet Duman ise "Acarlar Mahallemizde yetenekli çocuklarımız var, onların elinden tutup çalışmalarımıza dahil edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:18
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