İncirlik'ten kalktılar! Türk F-16'ları İngiliz savaş uçaklarını engelledi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz rezervi arama çalışmalarını sürdüren Barbaros Hayrettin sismik gemisi Yunanistan başta olmak üzere bölgedeki kimi güçleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunan fırkateyni HS Nikiforos Focas, Barbaros sismik araştırma gemisini izlemekle görevlendirilmişti.

Gemimizi taciz eden Yunan unsuruna karşılık, Türkiye bölgeye savaş gemileri, hücumbotları ve 1 denizaltı göndererek Barbaros'u korumasına almıştı.

İngilizlere F-16'lı önleme

Bölgede tansiyon kimi zaman yükselirken, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçaklarının da Barbaros ve sismik gemimize eşlik eden deniz unsurlarımızın yakınlarında uçtuğu öğrenildi.

İncirlik'ten havalandılar

İngiliz uçaklarının bu hamlesine aynı anda karşılık verildi ve İncirlik Üssü'nden kalkan F-16'lar İngiliz savaş uçaklarına önleme yaptı.

Türk jetlerinin gelmesinin ardından İngiliz savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığı kaydedildi.