İncirlik'teki gizemli çavuş! Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde tercüman olarak görev yapan ABD-Türk çifte vatandaşı Yahya Özer (22), FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Geçtiğimiz 17 Aralık günü sabah saatlerinde Londra aktarmalı ABD’ye uçmak için Atatürk Havalimanı’na gelen Yahya Özer pasaport kontrolünde yakayı ele verdi. İncirlik Üssü’nde çavuş rütbesiyle ABD ordusu adına tercümanlık yapan Özer’in kontrollerinde Manisa Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği’nden FETÖ üyeliği suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi

İncirlİk Üssü’nde tercümanlık yapan ve kritik görüşmelere tanıklık eden Özer’in ABD’de bulunan FETÖ’nün okullarından Harmony Public Schools çalışanı olduğu ortaya çıktı. Özer’in amcası İ.Ö.’nün de yine FETÖ soruşturmasında tutuklu olarak yargılandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yahya Özer hakkındaki yakalama kararının bulunduğu Manisa’ya götürüldü. Özer’in ABD-İncirlik hattındaki bağlantıları ve FETÖ adına yürüttüğü faaliyetler araştırılıyor.