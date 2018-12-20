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İncirlik'teki gizemli çavuş! Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

İncirlik Üssü’nde çavuş rütbesiyle tercümanlık görevi yürüten ABD ve Türk vatandaşı Yahya Özer, ABD’ye giderken Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Özer'in, FETÖ soruşturmasında tutuklu olarak yargılandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 08:46
İncirlik'teki gizemli çavuş! Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde tercüman olarak görev yapan ABD-Türk çifte vatandaşı Yahya Özer (22), FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Geçtiğimiz 17 Aralık günü sabah saatlerinde Londra aktarmalı ABD’ye uçmak için Atatürk Havalimanı’na gelen Yahya Özer pasaport kontrolünde yakayı ele verdi. İncirlik Üssü’nde çavuş rütbesiyle ABD ordusu adına tercümanlık yapan Özer’in kontrollerinde Manisa Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği’nden FETÖ üyeliği suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi

İncirlİk Üssü’nde tercümanlık yapan ve kritik görüşmelere tanıklık eden Özer’in ABD’de bulunan FETÖ’nün okullarından Harmony Public Schools çalışanı olduğu ortaya çıktı. Özer’in amcası İ.Ö.’nün de yine FETÖ soruşturmasında tutuklu olarak yargılandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yahya Özer hakkındaki yakalama kararının bulunduğu Manisa’ya götürüldü. Özer’in ABD-İncirlik hattındaki bağlantıları ve FETÖ  adına yürüttüğü faaliyetler araştırılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 08:46
  1. Manisa
  2. Adana
  3. Yahya Özer
  4. FETÖ
  5. İncirlik
  6. İncirlik Hava Üssü

YORUM YAZ

  • hayatihayati1 sa önce
    DEUCHLAND danZIRLAYAN fetöcüler.....Bİ yoldaşınızDAHAsaklandığı DELİKTENkaçacakken YAKALANMIŞ.........bugünde KAHROLUN PE...NKLER
  • nazli firatnazli firat1 sa önce
    papazi nasil serbest biraktiy sa onu da bikakir dolar topluyor millet dolar gevur dolar alirken müslümanlar almiyor niye para yokda ondan Allah cc yapilan iyiligi ve kötülügü kimsenin yanina birakmaz polis elinde,asker elinde,merkezbank,elindeymis fetönün

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