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İncirlik Üssü'ndeki birliklerde komutan değişiklikleri

İspanyol Patriot Birimi Komutanı Jose Alberto Munoz Martinez'in yerine Javier Vazquez Hermoso atandı- 22. Seferi Havadan Yakıt İkmal Filosu Komutanı Chad Gugas'ın yerine Jessica Guarini göreve başladı

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:47
İncirlik Üssü'ndeki birliklerde komutan değişiklikleri

ADANA (AA) - Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu İspanyol Patriot Birliği ve 22. Seferi Havadan Yakıt İkmal Filosu'nda komutan değişiklikleri yapıldı.

Üssün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, İncirlik Hava Üssü Filo Komutanı Britt Hurst'un katılımıyla İspanyol Patriot Birimi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

İspanyol Patriot Birimi Komutanı Jose Alberto Munoz Martinez'in yerine atanan Javier Vazquez Hermoso, törenin ardından görevine başladı.

Törene, ABD, Türk, İtalyan ve Litvanyanlı askerler de katıldı.

Açıklamada, NATO üyeleri olarak bölgede barış ve düzenin sağlanması konusuna da atıf yapıldı.

- Gugas'ın yerine de Guarini atandı

Doğal Kararlılık Harekatı'nda yer alan koalisyon hava güçlerine yakıt ihmali yapan önemli bir filo olarak İncirlik'te görev yapan 22. Seferi Havadan Yakıt İkmal Filosu'nda da komutan değişikliği yapıldı.

22. Seferi Havadan Yakıt İkmal Filosu Komutanı Chad Gugas'ın yerine Jessica Guarini atandı.

Gugas, düzenlenen törenle görevi Guarini'ye devretti.

Törene katılan 332. Seferi Grup Komutanı Bryce Silver, Gugas'a teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:47
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