Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı.

TABİP ÜSTEĞMEN ASKERİ LOJMANDA YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker için operasyon yapıldı.

Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın nizamiyede, diğer 4 astsubayın ise merkez Çukurova ilçesindeki evlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

110 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI ALINMIŞTI

Şüphelilerin Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.